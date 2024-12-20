أسماء جلال ساحرة وبسنت شوقي جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إليسا تستعد لحفلها الغنائي في البحرين وتنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليا البحيري

ظهرت الفنانة داليا البحيري بإطلالة أنيقة، ارتد خلالها فستان باللون الأسود، ونشرت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

ياسمينا العبد

خضعت الفنانة ياسمينا العبد، لجلسة تصوير جديدة، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان قصير باللون البيج والأسود.

كريم فهمي

ظهر الفنان كريم فهمي مع الفنان خالد صالح، من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"، المقرر عرضه ضمن سباق 2025، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام".

رانيا منصور

شاركت الفنانة رانيا منصور متابعيها، صورة جديدة لها، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، ووضعت مكياج هادئ أبرز ملامحها.

ملك أحمد زاهر

نشرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بفستان وجاكيت جينز.

أروى جودة

خضعت الفنانة أروى جودة، لأحدث جلسة تصوير، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بفستان طويل باللون الوردي.

شادي شامل

شارك الفنان شادي شامل متابعيه، صورة جديدة له عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كلاسيك.

بسنت شوقي

ظهرت الفنانة بسنت شوقي بجيبة قصير بلوزة باللون البني، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أسماء جلال

شاركت الفنانة أسماء جلال متابعيها، صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بفستان أسود أنيق.

رامي صبري

ظهر الفنان رامي صبري داخل سيارته، ونشر الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقى تفاعل عدد كبير من متابعيه.