السبت.. جمال سليمان يتحدث عن أحداث سوريا في نقابة الصحفيين

كتب- مصطفى حمزة:

عن دور الفن وأحداث سوريا، يتحدث النجم السوري جمال سليمان، في الندوة التي تقام في نقابة الصحفيين، يوم السبت المقبل.

النجم السوري جمال سليمان، يحل ضيفا على على لجنة الشئون العربية في نقابة الصحفيين، في الندوة المقامة تحت عنوان " الفن والعروبة وأحداث سوريا"، والتي تقام في الثالثة والنصف عصرا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر.

اللقاء يعد الأول الذي يظهر به النجم السوري جمال سليمان، عقب حديثه عن تفكيره في الترشح للرئاسة في سوريا.

النجم السوري جمال سليمان، كان قد أعلن عن استعداده لتصوير مسلسل عن سجن "صيدنايا"، الذي يعد من أبرز السجون التي نالت شهرة واسعة عقب سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.