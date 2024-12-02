بالفيديو..موقف محرج لـ الإعلامي سيد علي على الهواء بسبب الفنان سعيد صالح

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كتب-هاني صابر:

تعرض الإعلامي سيد علي لموقف محرج على الهواء أثناء تقديم برنامجه "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم".

وتلقى الإعلامي مداخلة هاتفية من الفنانة مريم سعيد صالح، لتكشف عن معاناتها من البطالة الفنية".

واستقبلها بمقدمة عن دور النجم سعيد صالح في الفن المصري ومدى تقديره له ولابنته ظنًا منه أنها كريمته".

مما دفع الفنانة لتصحيح الخطأ الذي وقع فيه الإعلامي قائلة:" أنا لست ابنة الفنان الكبير سعيد صالح، وهو شرف كبير ولكنه ليس حقيقي.

والجدير بالذكر أن ابنة النجم الراحل سعيد صالح، هي المونتيرة هند سعيد صالح، وتحرص دوما على إحياء ذكرى والدها والحديث عن ذكرياتها معه.