حسام حبيب يثير الجدل بمنشور جديد عبر انستجرام

كتب-هاني صابر:

أثار الفنان حسام حبيب الجدل بعد هجومه على شخص لم يذكر اسمه عبر خاصية القصص القصيرة انستجرام.

وكتب حسام حبيب:"بجد هو في كده أخ أثناء موت أخوه وزي ما هو قال دمه ما بردش بيقولك احنا من عادتنا في الظروف دي مانتفرجش على حاجة، وهو داير على كل البرامج حاجة غريبة وسايب كل ده وماسك في ذله لسان".

وأضاف:"ماسمعش وماخدش باله إنها كرمته وافتخرت بشغله معاها وطلبت من آلاف الناس الحضور وملايين المشاهدين بقراءة الفاتحة والدعاء له وكلنا عملنا كده علشان هي فكرتنا يا راجل، ده انت ما عملتهاش ومسك في غلطه مش مقصوده واعتذرت عنها في وقتها هو فيه كده بس عاوز اسألك سؤال هو حضرتك طلعت في كام برنامج وكام مداخلة من ساعه الوفاة وهل كانت مدفوعة الأجر ولا بدون".

واختتم:"واخر طلب ممكن نشوف شهاده الدكتوراة ولو حضرتك مش عاوز تجاوب أنت اكيد حر وفي حالة عدم الجواب أكيد الكل هايفهم".

وكشف طاهر رحيم شقيق الفنان محمد رحيم، عن غضبه من حديث شيرين عبد الوهاب عن شقيقه، أثناء حفلها بالكويت، عندما طلبت من جمهورها قراءة الفاتحة على روحه قائلة "سيئة جارية".