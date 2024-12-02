شقيق محمد رحيم يشكر تامر حسني.. وهذا ما قاله عن شيرين عبدالوهاب

كتبت- منى الموجي:

وجه طاهر رحيم شقيق الملحن الراحل محمد رحيم، رسالة شكر للمطرب تامر حسني عبر حسابه على موقع فيسبوك.

وكتب طاهر "الوحيد اللي حاسس وعارف حقيقة كل اللي عديت بيه نفسياً أنا وكل أسرتنا هو أخويا وأخو رحيم التالت الصادق الجميل تامر حسني، الله يسترك يا تامر على قلبك اللي مشوفتش زيه في حياتي، متشكر يا راجل يا أصيل لوقفتك جانب كل العيلة وإصلاحك لما أفسدته الفتنة بينا كلنا".

وتابع "متشكر لتكريمك لأخويا بإيدك لأخر حباية رمل في تربته، وفعلاً شيرين أختنا وأنا زعلت عشان جالي الڤيديو في الأول جزء بتضحك فيه، بس لما انت بعتلي الڤيديو كامل وشرحتلي عرفت إنها حقيقي زلة لسان وأنا متأكد من رأيك، وربنا يجازيها كل خير كفاية أنها حاولت تكرمه وسط جمهورها".

وأضاف طاهر "لكل محبين أخويا أنا بقرأ كل كلامكم الحلو والجارح اللي بيتقال ظلم ليا دون علم بالدواخل ودون علم بنفسيتي إزاي انهارت، واتصدمت بسبب فراق أخويا وانقسم ضهري، وبقيت عايز أضم كل الناس والفنانين في حضني عشان رد اعتبار أخويا في الدنيا بعد ما مات مقهور من تهميشه، بقيت عايز أوصله وأقوله بص يا محمد بيحبوك إزاي بص مقدرينك إزاي وتاني، أنا آسف للجميع. شكراً يا تامر".

جدير بالذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب طلبت من جمهور حفلها الأخير في الكويت قراءة الفاتحة على روح الفنان الراحل محمد رحيم لتكون حسنة جارية، ووقعت في زلة لسان وقالت كلمة سيئة بدلا من حسنة، قبل أن تتدارك الخطأ وتعتذر.