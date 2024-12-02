تامر حسني يدافع عن شيرين عبدالوهاب: "ارحموا من في الأرض وواثق إنها زلة لسان"

كتبت- منى الموجي:

دافع النجم تامر حسني عن النجمة شيرين عبدالوهاب، بعد زلة اللسان التي وقعت فيها مؤخرًا عند طلبها من جمهور حفلها الأخير في الكويت قراءة الفاتحة على روح الملحن الراحل محمد رحيم، إذ وصفت الأمر بأنه سيئة جارية بدلا من حسنة جارية، وهو ما اعتذرت عنه في نفس الحفل.

وكتب تامر حسني عبر خاصية القصص القصيرة على موقع انستجرام: "واثق إنها زلة لسان من شيرين لأن شيرين من أكتر الناس اللي بتحب محمد رحيم الله يرحمه، ومن اكتر الناس اللي عارفة قيمته لأنها فنانة كبيرة بالإضافة إلى أنها اعتذرت على المسرح في وقتها ونيتها كانت تكريم وطلبت الفاتحة من الجمهور".

وأضاف "إنما بقى التوتر الشديد والصدمة الكبيرة اللي مستحوذة على الدكتور طاهر أخو رحيم مخليينه في حالة نفسية صعبة جدا، ربنا ما يوريها لحد مخليينه مش عارف يفكر بأحسن شكل لفراق أخوه اللي كان كل شيء في حياته، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء".

جدير بالذكر أن الملحن الكبير محمد رحيم صدّم خبر رحيله الوسط الفني، وحرصوا على المشاركة في جنازته وتقديم واجب العزاء لأسرته، إذ شهد العزاء حضور مجموعة كبيرة من النجوم.