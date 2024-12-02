ثراء جبيل وخالد الصاوي وأحمد السعدني.. نجوم تركوا الصحافة من أجل الفن

"آلام حادة في المعدة والقولون" أدخلته تريند جوجل.. من هو الفنان محمود

كتب-مصطفى حمزة:

دخول عالم الصحافة، كان الخطوة التي سبقت تواجد نجوم عديدة في الساحة الفنية، إذ يجمع الفن والصحافة شرط توافر الموهبة، ومن أبرز هذه النماذج الفنان الراحل سعيد عبد الغني.

وفي السطور التالية أبرز النجوم الذين تحدثوا عن تجربتهم في بلاط صاحبة الجلالة

ثراء جبيل

كشفت الفنانة ثراء جبيل، عن عملها في الصحافة الفنية لمدة عام، وقالت،: "أنا أحب الكتابة وجربت شغل الصحافة، لأني كنت مهتمة بالكتابة والفن بشكل عام، وعملت تحقيقات عن السينما الأجنبية ومكنتش مجرد صحفية فن بتقدم موضوع مهم للقارئ، دايما كنت أهتم بتقديم محتوى مصنوع بجهد يرضي القارئ".

أحمد السعدني

في عدة برامج، تحدث الفنان أحمد السعدني، عن تجربته، وأكد أنه عمل كصحفي، منذ أن كان طالبًا في الصف الثالث الإعدادي حتى الصف الثالث الجامعي متأثرًا بعمه الكاتب الصحفي الراحل محمود السعدني والذي وصفه بأن "قلمه كان بيكتب سكر".

وأوضح السعدني، السبب وراء تراجعه عن العمل في المجال الصحفي، موضحا أنه كتب رد على مقال يخص عمه، في جريدة الأهرام الرياضي، ونشره الكاتب الصحفي إبراهيم حجازي في الصفحة الأخيرة ، وهو ما أغضب العم، ولهذا اتخذ قرار بأن يبتعد عن الصحافة من بعد هذه الواقعة.

خالد الصاوي

خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، أكد الفنان خالد الصاوي، إنه عمل صحفي تحت التمرين فى مجلة صباح الخير .

لطفي لبيب

الفنان لطفي لبيب، من جانبه، وخلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي، قال: "جربت مهنة الصحافة، بس لقيت التمثيل والصحافة مينفعش يبقوا مع بعض، وكل حاجة منفصلة ولا تقبل شريك، ولما جربت الصحافة سنة ونصف يومي كانت مسألة شاقة جدا وبعدها اعتذرت وقلت خليني في التمثيل احسن"

سعيد عبد الغني

الفنان الراحل سعيد عبد الغني، بعد تخرجه من كلية الحقوق، نجح بفضل موهبته في الكتابة، في العمل صحفي بقسم الحوادث في جريدة الأهرام، بعد عامين عمل مراسلا عسكريا للجريدة، خلال حرب 67.

خالد الصاوي

أحمد السعدني

ثراء جبيل