رامي إمام يوجه رسالة للجمهور في عيد ميلاده: "مكنش هيبقى حلو من غيركم"

كتبت- نوران أسامة:

وجه المخرج رامي إمام، رسالة للجمهور وكل من هنأه بعيد ميلاده.

وكتب رامي، عبر حسابه على إنستجرام: "محاولة أخرى لـ مواكبة صور التريند، عايز أستغل الفرصة وأشكر كل واحد أو واحدة طبعا بعتلي أحلى معايدة يوم عيد ميلادي".

وأضاف: "حقيقي اليوم ده مكنش هيبقى حلو من غيركم، وشكر خاص لكل اللي عمل ديزاين مخصوص لليوم ده وبعتهولي، ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا".

يذكر أن، آخر أعمال المخرج رامي إمام فيلم "أبو نسب" الذي عرض عام 2023، وخاض بطولته محمد عادل إمام وياسمين صبري ووفاء عامر وهالة فاخر وصلاح عبدالله ومحمد لطفي ومحمد ثروت ومحمد رضوان وعلاء مرسي وشيرين رضا.