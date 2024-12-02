كواليس صورة جمعت بيرين سات ونجوم "العشق الممنوع" بعد 16 عاما من المسلسل

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كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة التركية بيرين سات، ونجوم المسلسل الشهير "العشق الممنوع"، قوائم تريند موقع البحث جوجل، عقب انتشار صور تجمع نجوم العمل الذي نال شهرة واسعة منذ 16 عاما.

النجمة بيرين سات التي جسدت شخصية "سمر" في المسلسل التركي الشهير، نشرت عبر صفحتها على "إنستجرام" صورا تجمعها مع شركائها في بطولته هازال كايا التي جسدت دور "نهال"، وسلجوق يونتام "عدنان بك" خلال حضورهم حفل غنائي للفنان التركي كنان دوجلو، وهو زوج بيرين سات.



مسلسل "العشق الممنوع" نال شهرة واسعة عند بداية عرضه عام 2008، وتمت ترجمته إلى 12 لغة، وهو مقتبس من رواية تركية كلاسيكية تحمل نفس الاسم للكاتب خالد ضياء.

وتدور أحداث المسلسل حول عدنان بك، الأرمل الثري الذي يعيش مع أبنائه، وابن أخيه "مهند كيفانش تاتليتوج"، وتتغير حياتهم بعد زواج عدنان من "سمر- بيرين سات"، وهو ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث المأساوية التي تنتهي بطريقة صادمة وغير متوقعة.