لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"آلام حادة في المعدة والقولون" أدخلته تريند جوجل.. من هو الفنان محمود البنا؟

02:54 م الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمود مع الفخراني
  • عرض 7 صورة
    محمود فى عباس الابيض
  • عرض 7 صورة
    محمود مع يحيى الفخراني
  • عرض 7 صورة
    محمودفى الملك لير
  • عرض 7 صورة
    محمود مع نور الشريف
  • عرض 7 صورة
    محمود البنا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مصطفى حمزة:

دخل الفنان محمود البنا، قوائم تريند موقع البحث جوجل مع تداول أخبارا حول تدهور حالته الصحية.

الفنان محمود البنا، عبر صفحته على موقع فيسبوك، كشف تفاصيل حالته الصحية، وكتب: "بطمن كل أصدقائي أنا بخير الحمد لله، لأني لاحظت بعض المواقع بالغت شوية في العناوين، كانت شوية آلام حادة في المعدة والقولون، ومرت بسلام الحمد لله".

من هو الفنان محمود البنا؟

تخرج محمود البنا من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1989

يشغل حاليا منصب مدير عام في هيئة المسرح

شارك البنا في عدة مسرحيات، منها "الملك لير" ، و "جوازة طليانى".

ومن المسلسلات التي اشترك فيها "عمر بن عبد العزيز ، وهارون الرشيد ، و لن أعيش في جلباب أبي، والآبطال، وأم كلثوم، وشرف فتح الباب، والدالي، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وعايزة أتجوز، وأهالينا، وآرابيسك".

وشارك الفنان محمود البنا في أفلام "ثلاثة على الطريق" ، "بنتين من مصر"، و "فض اشتباك"، و "الحب في ظروف صعبة"، و "خمسة كارت".

آخر ظهور فني له كان في فيلم "أسد سيناء" عام 2016.

محمود البنا المعهد العالى للفنون المسرحية نور الشريف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
حصاد 2024.. وفاة 27 نجما بينهم صلاح السعدني وفهمي وحلمي بكر

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة