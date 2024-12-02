"آلام حادة في المعدة والقولون" أدخلته تريند جوجل.. من هو الفنان محمود البنا؟

ثراء جبيل وخالد الصاوي وأحمد السعدني.. نجوم تركوا الصحافة من أجل الفن

كتب- مصطفى حمزة:

دخل الفنان محمود البنا، قوائم تريند موقع البحث جوجل مع تداول أخبارا حول تدهور حالته الصحية.

الفنان محمود البنا، عبر صفحته على موقع فيسبوك، كشف تفاصيل حالته الصحية، وكتب: "بطمن كل أصدقائي أنا بخير الحمد لله، لأني لاحظت بعض المواقع بالغت شوية في العناوين، كانت شوية آلام حادة في المعدة والقولون، ومرت بسلام الحمد لله".

من هو الفنان محمود البنا؟

تخرج محمود البنا من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1989

يشغل حاليا منصب مدير عام في هيئة المسرح

شارك البنا في عدة مسرحيات، منها "الملك لير" ، و "جوازة طليانى".

ومن المسلسلات التي اشترك فيها "عمر بن عبد العزيز ، وهارون الرشيد ، و لن أعيش في جلباب أبي، والآبطال، وأم كلثوم، وشرف فتح الباب، والدالي، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وعايزة أتجوز، وأهالينا، وآرابيسك".

وشارك الفنان محمود البنا في أفلام "ثلاثة على الطريق" ، "بنتين من مصر"، و "فض اشتباك"، و "الحب في ظروف صعبة"، و "خمسة كارت".

آخر ظهور فني له كان في فيلم "أسد سيناء" عام 2016.