حقيقة تقديم محمد منير حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

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كتب- مصطفى حمزة:

يواصل النجم الكبير محمد منير، إعداد وتسجيل أغانيه الجديدة، وسط أنباء عن استعداده للمشاركة في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

مصدر مقرب من النجم الكبير محمد منير، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "ما يتردد بشأن إحياء الكينج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير ربما يكون السبب وراء انتشار التاريخ الحافل له ومشروعه الفني المصري الصميم، ولكن في الحقيقة الخبر غير صحيح".

وتابع: "ما يشغل بال الكينج في الوقت الحالي، هو تسجيل أغانيه الجديدة، والتي من المقرر طرحها في الفترة المقبلة، وهناك بالفعل إعدادا حاليا لحفل غنائي سيتم الكشف عن كل تفاصيله خلال أيام".

وشارك الكينج، مؤخرا في تشييع جنازة الملحن الراحل محمد رحيم، الذي تعاون معه في مجموعة من أغانيه، ومنها "بونس"، و "قلبي ميشبهنيش"، بالإضافة إلى "الذوق العالي"، وهي أخر ألحان الملحن الراحل وكلمات الشاعر تامر حسين، ومن إخراج النجم تامر حسني الذي يشارك الكينج في غنائها.

يذكر أن، محمد منير، كان قد قدم في احتفالية موكب المومياوات الملكية، أغنية بعنوان "أنا مصر" من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان وتوزيع هشام نزيه.