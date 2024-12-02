سوسن بدر تبدأ تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "الباء تحتها نقطة"

كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة سوسن بدر، عن بدء تصوير أولى مشاهدها بمسلسل "الباء تحتها نقطة".

ونشرت سوسن، صورا لها من كواليس التصوير، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أول يوم تصوير مسلسل الباء تحتها نقطة.. سعيدة بمشاركتي في هذا العمل الضخم للكاتبة الكبيرة منى الظاهري وإخراج المبدعة هبة الصياغ، ويضم نجوم من الإمارات والبحرين وسوريا والعراق والسودان".

يذكر أن، سوسن بدر انضمت مؤخرا لأسرة مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشاركها البطولة أكرم حسني، وأية سماحة، وآخرين، ومن تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

ويعرض لـ سوسن بدر في السينمات حاليا فيلم "الهوى سلطان" بطولة أحمد داود، ومنة شلبي، وأحمد خالد صالح، وتأليف وإخراج هبة يسري.