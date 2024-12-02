ريهام عبدالغفور ومايان وهدى الإتربي توجهن رسائل لـ ثراء جبيل بعد زفافها

كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجمات الفن على توجيه رسائل تهنئة للفنانة ثراء جبيل، بعد احتفالها بزفافها للمرة الثانية، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت هدى الإتربي "أحلى وحدة". وكتبت مايان السيد "تهانينا الجميلة". وكتبت ريهام عبد الغفور "ألف مبروك حبيبة قلبي، أحلى عروسة.. ربنا يسعدكم".

واحتفلت الفنانة ثراء جبيل بحفل بزفافها على الفنان مختار الديناري على شاطئ البحر بحضور المخرج مجدي الهواري وزوجته دنيا عبدالمعبود.

وكانت ثراء جبيل احتفلت بعقد قرانها في ديسمبر الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت "ثراء"، في وقت سابق عن السبب الذي دفعها وزوجها الممثل الشاب مختار الديناري للزواج في الولايات المتحدة الأمريكية والاحتفال هناك بعيدا عن الأصدقاء والأهل في مصر. ونشرت فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "انستجرام"، وعلقت عليه: "بعد ما مختار جاتله منحة فولبرايت وعشان هيقعد سنتين قررنا نتجوز في أمريكا في أجمل وقت في السنة بالنسبالي.. في الكريسماس ٢٥\١٢\٢٠٢٣.. وبعدين نفرح وسط حبايبنا في مصر".