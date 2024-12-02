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رمضان 2025.. باسم سمرة والسقا وطارق لطفي في كواليس مسلسل "العتاولة 2"

01:37 م الإثنين 02 ديسمبر 2024

كواليس مسلسل العتاولة 2

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كتب- هاني صابر:

شارك الفنان باسم سمرة، متابعيه عبر السوشيال ميديا، صورة جديدة له من كواليس تصوير مسلسل "العتاولة 2" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشر سمرة، الصورة التي ظهر فيها بصحبة أحمد السقا وطارق لطفي، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "العتاولة".

ودارت أحداث الجزء الأول من مسلسل "العتاولة" حول قصة الشقيقان خضر ونصار، اللذان يعملان في مجال النصب والجريمة، مما يضعهما في العديد من العقبات والمخاطر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، مي كساب، زينة، باسم سمرة، نهى عابدين، صلاح عبد الله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، مصطفى أبو سريع، ومن تأليف هشام هلال، إخراج أحمد خالد موسى.

باسم سمرة دراما رمضان 2025 احمد السقا طارق لطفي مسلسل العتاولة 2 نجوم الفن
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