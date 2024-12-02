القاهرة للسينما الفرنكوفونية يختتم فعالياته ويحتفي بـ ٥٠ عاما على مشوار محمد صبحي

كتب- هاني صابر:

يقام مساء اليوم الإثنين، حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الكاتب والناقد السينمائي د. ياسر محب، ويحتفي المهرجان في الختام بمرور ٥٠ عاما على المشوار السينمائي للفنان محمد صبحي الذي يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية والتسجيلية الطويلة.

كما توزع لجان التحكيم جوائز المسابقات المختلفة بالمهرجان والذي تنافس فيها هذا العام ٧٥ فيلما من أكثر من ٣٠ دولة.

على جانب آخر ، أطلق المهرجان مبادرة لتقديم أفلام توعوية طبية من خلال إنتاج مجموعة من الأفلام القصيرة عن الموضوعات الطبية والأمراض المستعصية، على أن يتقدم السينمائيون بأفكار سيناريوهات تتناول كافة الموضوعات الطبية والصحية بشكل ابداعى متجدد بعيدًا عن التناول الاستهلاكى، او المباشر.

وكانت إدارة المهرجان قد عقدت جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الأخير تحت عنوان "الصحة والدراما السينمائية.. أفاق من التكامل والتنمية في الجمهورية الجديدة"، والتي تحدث فيها الدكتور عمرو عبد الرازق والدكتور ياسر محب رئيس المهرجان، وأدار الندوة الناقد الفني أحمد سعد الدين، وحضرها عدد كبير المهتمين والمتخصصين بالفن السينمائي، ومن ذوي الهمم، وعرض في مقدمة الندوة فيلما تسجيليًا عن الأفلام السينمائية الهامة التي ناقشت الأمراض المختلفة.

وضمن فعاليات اليوم الثالث عرضت 4 أفلام، قصيرة، وهى "بليغ حمدي عاشق النغم" للمخرجة فايزه هنداوي، وفيلم "الصقر" للمخرج احمد عبد العليم قاسم، وفيلم مرار بطعم الشيكولاته مصطفى وفيق، وفيلم "في المرآة" للمخرج هشام علي عبدالخالق، وفيلم سيدة المسرح العربي للمخرج أشرف فايق .