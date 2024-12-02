قصص وحكايات "زلات لسان" شيرين عبدالوهاب بحفلاتها

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كتب- مصطفى حمزة:

طالبت المطربة شيرين عبد الوهاب من جمهور حفلها الأخير في الكويت، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، بعدم تشجيعها على الكلام أثناء تواجدها على المسرح بسبب "زلات لسانها".

شيرين عبدالوهاب، قالت في طلبها "بلاش تخلوني أتكلم، أنا فضيحة" ، وجاءت تلك الكلمات عقب زلة لسانها، وهي تطلب من الجمهور قراءة الفاتحة للملحن الراحل محمد رحيم، وقالت: " تعالوا نعمل سيئة جارية"، قبل أن تعود وتقدم اعتذارها عن الخطأ.

وشهد الحفل نفسه، تعليق آخر مثير للجدل من المطربة، إذ قالت: "ده كان عسل أسود ومنيل"، وهو ما أثار الجدل حول كونها تشير إلى طليقها الفنان حسام حبيب.

وعقب ما حدث في حفل الجمعة الماضية، والذي يعد الأول الذي تقدمه المطربة، عقب أزماتها مع طليقها، تجدد الحديث عن سلسلة الآزمات التي تورطت فيها شيرين بسبب "زلة اللسان" وهو ما نرصد بعضه في التقرير التالي:

"أنا خسارة في البلد دي"

أثارت المطربة شيرين عبد الوهاب، حالة من الجدل، خلال إحيائها حفل رأس السنة عام 2019، إذ علقت على قوط وتهشم حائط زجاجي، وقالت: "عادي أنت أكيد في مصر".

وخلال حديثها بشكل عفوي مع الجمهور، قالت المطربة: "أنا خسارة في البلد دي"، وهو الأمر الذي أدى إلى قيام أحد المحامين بتقديم بلاغ ضدها لدى النائب العام.

"إيقاف واعتذار"

في شهر مارس 2019، وعقب حفلها الغنائى في دولة البحرين، انتشر مقطع فيديو للمطربة شيرين عبدالوهاب وهي تتحدث عن البلاغات التي قدمت ضدها بسبب تعليقاتها، وقالت: "لو اتكلمت في مصر ممكن أتسجن".

وقامت نقابة الموسيقيين، بإحالة المطربة للتحقيق، وإيقافها عن الغناء لعدة أشهر إلى أن قررت النقابة إعادتها من جديد عقب تقدمها باعتذارها.

"شوية عوانس"

أثارت شيرين عبدالوهاب، عواصف الغضب ضدها، عقب الحفل الذي أقيم في السعودية، ووصل الأمر إلى تدشين هاشتاج بعنوان "اخرسي يا شيرين".

وبدأت الأزمة عقب تعليق لها على المسرح، إذ قالت: "طالما ما نقدرش نستغنى عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن"، وفى حفل ثاني لها، قالت: "المرة اللي فاتت زعلوا وعملوا هاشتاج عشان قولت للستات تسمع كلام الرجالة.. طب الرجالة دول عسل وسكر ومش عارفة إيه اللي مزعلهم في كده، أكيد دول شوية عوانس".

"البلهارسيا"

واجهت المطربة شيرين عبدالوهاب، عام 2018، شبح الحبس، إذ صدر ضدها حكم بحبسها 6 أشهر، والكفالة 5 آلاف جنيه بسبب تصريحاتها الساخرة.

وبدأت الأزمة خلال حفل المطربة في لبنان، إذ طلبت منها فتاة تقديم أغنية "مشربتش من نيلها"، وردت شيرين عبدالوهاب: "هيجيلك بلهارسيا".

"بقدونس"

المطربة شيرين عبدالوهاب، أثارت عاصفة من الغضب، خلال حفل لها في تونس، عقب حديثها عن حوار دار بينها وبين ابنتها التي سألتها عن مكان إحيائها حفلها، قائلة: "بنتي سألتني.. انتي رايحة فين؟"، قولتلها: "أنا رايحة تونس"، فقالت ابنتي " انتي رايحة بقدونس"، وذلك قبل أن ترد "آه برضو هي خضراء".

وأثار هذا التصريح استياء الشعب التونسي، قبل أن توضح شيرين عبدالوهاب في مؤتمر صحفي، أنها لم تقصد الإساءة أبدًا إلى تونس وشعبها، مضيفةً أنها قصدت نقل الأجواء العائلية داخل منزلها إلى الجمهور وليس التريقة.

البلهارسيا

تونس

سيئة جارية

بلاش تخلوني اتكلم