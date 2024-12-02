"الزمالك لن يهتز لمثل تلك التفاهات" رسالة من مدحت العدل لـ أحمد شوبير

كتب- مصطفى حمزة:

وجه الكاتب والمؤلف مدحت العدل، انتقادات ساخنة إلى الإعلامي أحمد شوبير بسبب طريقة تناوله أزمة اللاعب إمام عاشور، و لجوئه للزج بإسم نادي الزمالك.

الكاتب مدحت العدل، عبر صفحته على فيسبوك، كتب: "الحقيقة لا أعرف ماذا يريد كابتن شوبير من تعريضه الدائم بالزمالك.. حتى في نصحه اللاعب ناديه الذي أخذوه ليربوه - والذين رأينا جميعا عن ماذا نتجت تلك التربية الحسنة - همز ولمز في حق الزمالك بما لا يليق بعمر ومكانة شوبير شخصيا".

وأضاف: "لا الزمالك الذي لن يهتز لمثل تلك التفاهات.. محاولة إثبات الولاء لا تستدعي هذا الكلام السخيف وأين هو المجلس الأعلى للإعلام من مثيري الفتن والتعصب؟! نصيحة لشوبير .. تعلم من ابنك مصطفى المحترم الموهوب.. كيف تتواضع وتكسب محبة الآخرين".

يذكر أن، جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين برئاسة د. مدحت العدل، أعلنت عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، عن تنظيم حفل تكريم الموسيقار المصري الكبير الراحل محمد رحيم، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الموافق ١٨ ديسمبر ٢٠٢٤، تحت رعاية أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.