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الصور الأولى لـ كريم عبدالعزيز وياسمين صبري في كواليس "الأرض السوداء"

11:28 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    كريم عبدالعزيز وياسمين صبري واياد نصار بكواليس فيلم الأرض السوداء (2)
  • عرض 3 صورة
    كريم عبدالعزيز وياسمين صبري واياد نصار بكواليس فيلم الأرض السوداء (1)
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كتب- هاني صابر:

ظهر الفنان كريم عبدالعزيز والفنانة ياسمين صبري بصحبة المخرج بيتر ميمي، على متن قارب وسط البحر من كواليس تصوير فيلم "الأرض السوداء".

ونشر برنامج "عرب وود" عبر حسابه على إنستجرام، صورا لأبطال الفيلم، وحمل تعليق: "المشاهد الأولى للنجمين كريم عبد العزيز وياسمين صبري في كواليس فيلم (الأرض السوداء) ( كيميت ) المقرر عرضه خلال عيد الأضحى 2025، ومن المقرر تصوير الفيلم في أكثر من دولة منها تركيا ومصر واليونان وإيطاليا وإسبانيا بادارة المخرج بيتر ميمي".

وكان كريم عبد العزيز، شارك جمهوره بصورة من كواليس فيلم "الأرض السوداء" المنتظر عرضه في 2025، عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر "كريم" في الصورة مع صناع وأبطال العمل، كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار مع مخرج العمل بيتر ميمي.

وكتب كريم عبدالعزيز: "فيلم الأرض السوداء، عيد الأضحى 2025 .. يارب يعجبكم.. دعواتكم".

فيلم "الأرض السوداء" بطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري، وإياد نصار وأحمد غزي ومريم محمود الجندي من إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة يكافح عصابة.

كريم عبدالعزيز ياسمين صبري فيلم الأرض السوداء
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