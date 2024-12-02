بعد نفاد تذاكر "حجرة المعجبين".. شروط حضور حفل تووليت في "زد بارك"

كتب- مصطفى حمزة:

يستعد مؤدي أغاني الراب توو ليت، لتقديم أول حفل غنائي ضمن جولته للترويج لألبومه "كوكتيل أغاني" .

الحفل من المقرر إقامته مساء الخميس المقبل الموافق 5 ديسمبر الجاري في زد بارك بالشيخ زايد.

وتتراوح أسعار تذاكر الدخول التي طرحت الموجه الآول منها للحجز الإليكتروني بين 500 و700 جنيه.

وكشفت الجهة المنظمة عن نفاذ بيع التذاكر فئة الـ 700 جنيه، و فئة الـ 800 جنيه، التي تباع تحت عنوان "حجرة المعجبين-Fans Pit"، فيما مازالت التذاكر فئة الـ500 جنيه متاحة للحجز.

ومن المقرر فتح أبواب الدخول في الخامسة مساءا، ويسمح فقط بدخول من هم فوق الـ 16 سنة.

ويقدم مؤدي أغاني الراب توو ليت، 15 حفل في جولته التي تبدأ في 5 ديسمبر، وتنتهي في أبريل 2025، وذلك في دول عربية، منها السعودية ، والإمارات، والأردن .

توو ليت من المقرر أن يقدم حفلاته، في دول أوروبية عديدة، منها فرنسا، و ألمانيا، وبريطانيا وهولندا، قبل أن يتجه إلى كندا، ويختتم الجولة بتقديم 4 حفلات في الولايات المتحدة الأمريكية.

ألبوم "كوكتيل أغاني" الذي تضاعفت شهرة توو ليت، عقب طرحه في أغسطس الماضي، ويضم 8 أغاني منها، بقيت وحيد، و عينيكي لون السما بالليل، ولسه بريء، وماتيجي أعدي عليكي، وليه بنخبي ومش بنقول، وحبيبي ليه

وحقق كليب "حبيبي ليه" 16 مليون مشاهدة، عبر قناة توو ليت في موقع يوتيوب، وتصدرت أغاني الألبوم قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجا