حدث بالفن| وفاة مخرج وأسعار تذاكر حفل شيرين بالإمارات وفجر السعيد تهاجم نوال الكويتية

إعداد- منال الجيوشي:

نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بحفل شيرين عبدالوهاب في الإمارات، ووفاة مخرج، وحفل عمرو دياب الجديد، وفنانة تحتفل بزواجها للمرة الثانية، وغيرها من الأخبار