حدث بالفن| وفاة مخرج وأسعار تذاكر حفل شيرين بالإمارات وفجر السعيد تهاجم نوال الكويتية
12:05 ص الإثنين 02 ديسمبر 2024
إعداد- منال الجيوشي:
نشر موقع مصراوي خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بحفل شيرين عبدالوهاب في الإمارات، ووفاة مخرج، وحفل عمرو دياب الجديد، وفنانة تحتفل بزواجها للمرة الثانية، وغيرها من الأخبار
إلهام شاهين أحمد سعد وفاة المخرج العراقي قيس الزبيدي عمرو دياب دبي ثراء جبيل رانيا يوسف دينا الشربيني منى زكي هوليوود تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفيه السعودية فيلم ولاد رزق شيرين عبدالوهاب الإمارات فجر السعيد نوال الكويتية
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