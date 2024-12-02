مي سليم جريئة ونرمين الفقي بفستان طويل.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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أحدث ظهور لـ نرمين الفقي.. والجمهور: "كل ما تكبر تحلو أكتر"

إعداد - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ميرنا جميل

خطفت الفنانة ميرنا جميل الأنظار في أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة ساحرة ومميزة.

مي سليم.

نشرت المطربة مي سليم صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيه بإطلالة جريئة، كشفت عن جمالها.

نرمين الفقي

حرصت الفنانة نرمين الفقي على مشاركة جمهورها، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على موقع "إنستجرام"، وظهرت مرتدية فستان أزرق طويل.

دعاء حكم

شاركت الفنانة دعاء حكم، متابعيها على حسابها بموقع "انستجرام"، أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

إيمان العاصي

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة لها عبر "ستوري" حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت وهي تضع المكياج.

رحمة حسن

كشفت الفنانة رحمة حسن عن أحدث ظهور لها على حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت بإطلالة "كاجوال".

درة

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها أحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، أثناء قضائها إجازتها الشتوية في أحد المدن الأوروبية.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار في أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت بإطلالة "جريئة"، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

إلهام شاهين

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يجمعها بأسرتها أثناء الاحتفال بعيد ميلاد شقيقها الفنان أمير شاهين.

لقاء الخميسي

تألقت الفنانة لقاء الخميسي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها، لتظهر مرتدية فستان أحمر "منفوش"، أبرز جمالها.