أيمن بهجت قمر عن فيلم "أخر ديك في مصر": تامر حسني كان الأنسب

كتب- مروان الطيب:

قال السيناريست أيمن بهجت قمر، إن الفنان تامر حسني كان الأنسب لبطولة فيلم "أخر ديك في مصر" والذي قدمه الفنان محمد رمضان.

وحل أيمن بهجت قمر ضيفًا على برنامج "حبر سري" تقديم أسما إبراهيم، ويعرض على قناة "القاهرة والناس".

وعن كواليس فيلم "أخر ديك في مصر" قال: "تامر حسني كان الأنسب لتقديم فيلم أخر ديك في مصر، لأنني أرى أن هذا الفيلم لم يكن مناسبا لـ محمد رمضان، ولا يشبه طبيعة أعماله، ولكنها كانت مجرد تجربة من حقه أن يجربها، ومن حقنا أنا والمخرج عمرو عرفة أن نجربها أيضًا".

واستكمل: "الفيلم كان هيليق أكتر على تامر حسني، وكان هياخده في حته تانية، أما محمد رمضان فهو نجم من نوعية أخرى من الأعمال، وعرضنا العمل على رمضان من أجل التغيير والمخاطرة، ولكن لم ينجح الفيلم في النهاية، وأنا على المستوى الشخصي بحب محمد رمضان".

وعرض الفيلم عام 2017، وشارك ببطولته مجموعة من النجوم، هم: محمد رمضان، مي عمر، هالة صدقي، انتصار، ليلى عز العرب، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة.

يذكر أن السيناريست أيمن بهجت قمر يستعد لعرض فيلمه الجديد "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني خلال الفترة المقبلة.

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