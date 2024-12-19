إليسا تستعد لحفلها الغنائي في البحرين وتنشر صورًا من أحدث جلسة تصوير

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كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة اللبنانية إليسا لجلسة تصوير جديدة على هامش إحياء حفلها الغنائي المقرر إقامته مساء اليوم الخميس في البحرين.

ونشرت إليسا صورا من جلسة التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بفستان أسود ساحر خطفت به الأنظار، وعلقت: "لمحة بسيطة من أمسية اليوم في البحرين، قبل صعودي على المسرح"، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وشاركت إليسا مؤخرًا في احتفالات "ميدل بيست ساوند ستورم" في الرياض، وسط مشاركة عدد من نجوم الغناء بمختلف أنحاء الوطن العربي.

يذكر أن إليسا تحيي حفلًا غنائيًا بمناسبة احتفالات الكريسماس يوم 28 ديسمبر الجاري في لبنان.

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