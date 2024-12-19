"سحب على 35 سيارة".. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت "موسم الرياض"

كتب- مروان الطيب:

يواصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الترويج للعديد من فعاليات "موسم الرياض"، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر تركي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "مساء الخير، وإن شاء الله مبسوطين في موسم الرياض، استعدوا في الإجازة عشان ننبسط سوا، سحوبات على 35 سيارة مرة واحدة، المفروض عشان تدخل السحب تتصور في أي مكان في موسم الرياض، وتكون فرحان وسعيد فيه ويكون التصوير حلو".

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

وافتتح تركي آل الشيخ مؤخرًا استديوهات "الحصن بيج تايم" في الرياض، وهي أكبر صرح فني في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتضمن العديد من البلاتوهات التي تم تجهيزها على أعلى مستوى تقني وسط حضور عدد كبير من أبرز وألمع نجوم الوسط الفني والإعلامي من مختلف أنحاء الوطن العربي.

٣٥ سيارة مرة وحدة … صوروا مقاطع لكم وأنتم بأي منطقة في الموسم وشاركوا على الهاشتاق #مسابقة_موسم_الرياض

أهم شيء وأنتم مبسوطين 😎🥊

فالكم التوفيق pic.twitter.com/MfkxzmOx4E — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 18, 2024

اقرأ أيضا:

عمرو مصطفى يروي تفاصيل آخر مكالمة مع الراحل محمد رحيم

إيمي سمير غانم عن ماجدة زكي: "كلامها كله فيه قرآن وبتفكرني بـ ماما"