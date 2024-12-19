حسن يوسف وصلاح السعدني وحلمي بكر.. نجوم غادروا عالمنا في 2024

"أول مرة يشوفها".. ماذا قال عمرو مصطفى عن ابنة الراحل محمد رحيم في

كتب- مصطفى حمزة:

شهد عام 2024 رحيل مجموعة من أبرز نجوم الساحة الفنية، في مقدمتهم: حسن يوسف، وصلاح السعدني، ومصطفى فهمي، ونبيل الحلفاوي، وشريفة ماهر، وشيرين سيف النصر، ومن الشعراء: مجدي نجيب، بخيت بيومي، ومن الملحنين حلمي بكر، ومحمد رحيم.

ونستعرض في هذا التقرير أبرز النجوم الذين غادرونا بعدما أثروا الساحة الفنية بأعمال فنية سوف تخلد ذكراهم..

القبطان

رحل عن عالمنا، يوم الأحد 5 ديسمبر الجاري، وشارك الراحل الذي شكل رحيله صدمة للوسط الفني في أفلام "اغتيال مدرسة"، و"الهروب إلى القمة".

وكانت أخر أعماله التليفزيونية مسلسل "القاهرة كابول"، وأطلق عليه متابعوه على موقع إكس لقب "القبطان".

نال شهادات تقدير من وزارة الإعلام عن مسلسل "رأفت الهجان"، ومن وزارة الدفاع عن فيلم "الطريق إلى إيلات"، وحصل عن نفس الفيلم على درع وزارة الإعلام عام 1994 .

الولد الشقي

توفي الفنان حسن يوسف يوم 29 أكتوبر الماضي، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، تاركًا وراءه إرثًا فنيًّا غنيًّا يمتد لأكثر من نصف قرن، قدم خلاله مجموعة من الأعمال الخالدة التي أسرت قلوب جمهوره في مختلف أرجاء الوطن العربي.

اشتهر الراحل بأداء أدوار الولد الشقي في السينما، كما جسد قصة حياة الشيخ محمد متولي الشعراوي في مسلسل تليفزيوني بعنوان إمام الدعاة.

قام الراحل بإنتاج وإخراج العديد من الأعمال، ومنها: ولد وبنت وشيطان، كفاني يا قلب، والطيور المهاجرة، والقطط السمان، اتنين على الطريق.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها: ليالي الحلمية، زهرة وأزواجها الخمسة.

النجم الوسيم

رحل عن عالمنا الفنان مصطفى فهمي، يوم 30 أكتوبر الماضي، بعد مشوار فني حافل بالأعمال التي لن ينساها الجمهور، واشتهر بأداء دور الشاب الوسيم، في شبابه.

وقدم عددًا من الأعمال منها: السرب، أهل الكهف، نبتدي منين الحكاية، كلهم في النار، امرأة من دمي، البنت اللى قالت لأ، الملاعين، الرحمة يا ناس، الصدمة، الشباك، حبيب الروح، ودموع في عيون وقحة، والحب وأشياء أخرى، وغيرها.

عمدة الدراما المصرية

رحل عن عالمنا عمدة الدراما المصرية الفنان القدير صلاح السعدني، يوم 19 أبريل الماضي، بعد مشوار فني حافل، قام خلاله ببطولة مجموعة من أهم الأعمال، منها: ليالي الحلمية، وأرابيسك، وحلم الجنوبي، ومسرحيات: الملك هو الملك.

ومن الأفلام: أغنية على الممر، والرصاصة لا تزال في جيبي، والاعتراف الأخير، واليوم السادس، والأرض، وغيرها من علامات السينما المصرية.

جميل برسوم

رحل عن عالمنا الفنان جميل برسوم يوم 3 مارس الماضي، عن عمر ناهز الـ 70 عامًا، إثر توقف عضلة القلب.

وشارك الراحل في حوالي 100 عمل فني، منها: الفيل الأزرق، أنا وابن خالتي، أولاد العم، أهل الكهف، تحت الوصاية، ستهم، بره الصندوق، فلانتينو، نصيبي وقسمتي، أوان الورد، وغيرها.

محمد قشطة

توفي الفنان محمد قشطة يوم 24 مارس الماضي، وشارك خلال مسيرته الفنية في أكثر من 200 عمل، ومنها: العميل 1001، وخاتم سليمان، أفراح إبليس، أهو ده اللي صار، والضاهر، وقوت القلوب.

محمود الشاذلي

رحل الفنان محمود الشاذلي يوم 19 مارس الماضي، وشارك في مسلسلات، منها: ليالي الحلمية، وأبو العلا البشري، والمصراوية، والشهد والدموع، وغيرها.

أشهر طفل في السينما

رحل عن عالمنا الفنان أحمد فرحات يوم 21 يوليو الماضي، عن عمر ناهز الـ 73 عامًا.

والراحل يعد أشهر طفل في السينما المصرية، وشارك في أفلام عديدة، منها: مجرم في إجازة، سلطان، سر طاقية الإخفاء، إشاعة حب، إسماعيل يس في السجن، ومعبودة الجماهير.

تامر ضيائي

توفي الفنان تامر ضيائي، يوم 17 يوليو الماضي عن عمر ناهز الـ 49 عاما، وشارك الراحل في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، منها: رقم مجهول، وأبو العروسة، وعملة نادرة، والنهاية.

المنتجون الأربعة

في 2 أغسطس الماضي تلقى الوسط الفني صدمة فاجعة بوفاة المنتج الكبير حسام شوقي المشرف العام على شركة سينرجي.

ووفاة ثلاثة منتجين فنيين من شركة سينرجي أيضا يمثلون أهم أعمدة الشركة، وهم المنتجون الفنيون: فتحي إسماعيل، ومحمود كمال، وتامر فتحي، وذلك في حادث سير مروع على طريق الضبعة.

عادل الفار

في 21 نوفمبر، رحل عن عالمنا الفنان عادل الفار، الذي يعد من أبرز فناني المونولوج، إلى جانب مشاركته في أفلام ومسلسلات عديدة، منها: شجيع السيما، زكية زكريا في البرلمان، صاحب السعادة، فيلم هندي.

سيد الفيومي

توفي الفنان سيد الفيومي، يوم السبت 14 ديسمبر، بعد صراع مع المرض، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية، من أبرزها: الخواجة عبدالقادر، وفيفا أطاطا، راجل وست ستات، أبو ضحكة جنان، بيت العيلة، وسيت كوم شباب أون لاين 2.

كما شارك في العديد من الأفلام منها: جاءنا البيان التالي، صاحب صاحبه، الأولة في الغرام، سحر العيون، رشة جريئة.

ناهد رشدي

توفيت الفنانة ناهد رشدي، يوم 14 سبتمبر الماضي عن عمر ناهز 68 عامًا، وتميزت مسيرتها الفنية برصيد كبير من الأعمال الفنية، ومنها: لن أعيش في جلباب أبي، وأرابيسك، الطوفان، الزيني بركات، هوانم جاردن سيتي، وكان أخر ظهور لها في مسلسل "نقطة سودة"

شريفة ماهر

رحلت عن عالمنا الفنانة شريفة ماهر عن عمر ناهز الـ 92 عامًا، في 26 أكتوبر الماضي.

وتركت الفنانة الراحلة إرثًا فنيًا كبيرًا سواء في التليفزيون أو السينما، واشتهرت بأدوار المرأة القوية المتسلطة.

ومن أبرز أفلامها: رجل له ماضي، أبناء الشيطان، المصير، عذراء وثلاثة رجال، كلمة السر، بئر الأوهام، الفرن، جفت الدموع، كرامة زوجتي، قصر الشوق، رابعة العدوية.

شيرين سيف النصر

رحلت الفنانة شيرين سيف النصر، يوم 14 أبريل الماضي عن عمر ناهز الـ 57 سنة، بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية.

وتعد واحدة من أشهر نجمات الفن، وشاركت في بطولة مسلسلات عديدة، منها: ألف ليلة وليلة، غاضبون وغاضبات، ومن الذي لا يحب فاطمة، المال والبنون، اللص الذي أحبه.

محمد رحيم

رحل الموسيقار محمد رحيم، عن عالمنا عن عمر يناهز 45 عامًا، يوم 23 نوفمبر، بعد مشوار موسيقي حافل، تعاون خلاله مع أبرز رموز الأغنية، منهم: عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، وشيرين عبدالوهاب، وحميد الشاعري، ونانسي عجرم، وإليسا، وهيفاء وهبي، وبهاء سلطان، ولطيفة، وهيثم شاكر، وروبي.

حلمي بكر

توفي الموسيقار حلمي بكر، في الأول من مارس عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

يعد الراحل من أبرز رموز الساحة الموسيقية، إذ غنى على ألحانه أهم نجوم الوطن العربي، ومنهم: ليلى مراد، ومحمد رشدي، ووردة، وعليا التونسية، وعزيزة جلال، وأصالة وغيرهم.

عمرو عبدالعزيز

توفي الموزع الموسيقي عمرو عبدالعزيز، في 16 يونيو، وتعاون الراحل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي منهم الفنانة التونسية لطيفة، لطفي بوشناق، وكاظم الساهر، وأصالة، ومدحت صالح.

مجدي نجيب

يوم 7 فبراير رحل عن عالمنا الشاعر الكبير مجدي نجيب، بعد مشوار فني كبير، قدم خلاله أعمالًا فنية لكبار نجوم الغناء، منها: "كامل الأوصاف" مع عبد الحليم حافظ، و"غاب القمر يا ابن عمي"، "قولوا لعين الشمس"، "يا طريقنا يا طريق" للفنانة شادية.

وأغاني "أخد حبيبي"، "العيون الكواحل"، "تعالى وشوف" للفنانة فايزة أحمد.

كما قدم مجموعة من أهم أغاني محمد منير، منها: شبابيك، وممكن، وغريبة، وحار، و صولا إلى ارسم حبيب شبهك .

بخيت بيومي

رحل الشاعر الراحل بخيت بيومي عن عالمنا يوم 27 فبراير، عن عمر يناهز 82 عاما، في مسقط رأسه بالمنصورة ، واشتهر بلقب "صاحب الألفي فزورة وموال".

وكتب الراحل، مجموعة من الفوازير، منها "عم كريم أبو المفاهيم 2005"، فوازير" أنا وأنت فزورة".

وكتب أيضا أغاني مجموعة مسلسلات، منها "فرح وفرقة المرح"، كما ألف مسلسلات "المسحراتي"، و"سر الأرض"، و"يوميات نجاتي المسحراتي"، وأغاني المسلسل الإذاعي "اجري اجري".

أحمد علي موسى

في 18 أكتوبر، توفي الشاعر أحمد علي موسى، الذي قدم الكثير من الأعمال الغنائية الناجحة، ومن بينها: أغنية تملي معاك لعمرو دياب، غمضت عيني لـ رامي صبري، وبناءً على رغباتك لـ أصالة.

كما كتب أغاني مسلسلات عديدة، منها: ولد الغلابة، وشقة فيصل، والبيت الكبير.

محمد عبدالمجيد

توفي الملحن محمد عبدالمجيد، يوم 8 أكتوبر، ومن أشهر ألحانه أغنية "الصبر جميل" للفنانة مها فتوني.

ولحّن الراحل عددًا من الأغاني الشهيرة منها "تعرف إحساس" للفنانة نداء شرارة، وسوء نوايا للفنان محمد السهلي، و"العب غيرها" للمغنية دومينيك حوراني، و"عدى العادي" لناصر الكبيسي.