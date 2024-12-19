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بالبطيخ.. بسمة بوسيل تتألق في أحدث جلسة تصوير

08:58 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 4 صورة
    بسمة بوسيل
  • عرض 4 صورة
    بسمة بوسيل
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نشرت المطربة بسمة بوسيل، عبر حسابها على موقع انستجرام، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ظهرت المطربة المغربية في الصور وهي تمسك بقطع من البطيخ، وتفاعل متابعوها مع الصور، وعلقوا: على طول جميلة الصور بتجنن وقمر، وين لقيتي البطيخ في شهر 12، رائعة كالعادة، ما شاء الله حلوة قوي بجد جميلة كل جلسة تصوير أحلى من اللي قبلها والله العظيم مش بجاملك"

وكانت بسمة بوسيل طرحت أحدث أغانيها في عام 2024، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

والأغنية بعنوان "قادرين يا حب"، من كلمات سارة سعيد، وألحان عمر صفا.

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