"مش لاقي كلام".. عمر طاهر يعلن وفاة والده ويودعه برسالة مؤثرة

كتب- مروان الطيب:

كشف السيناريست عمر طاهر، عن وفاة والده عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر طاهر صورة أرشيفية جمعته بوالده الراحل وكتب: "في أمان الله ورحمته، سندي وضهري أبويا وصديقي وأغلى الحبايب، مش لاقي كلام، نسألكم الدعاء"، وحرص عدد كبير من متابعيه على مواساته في مصابه.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن موعد الجنازة، ومكان العزاء خلال الساعات القليلة المقبلة.

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