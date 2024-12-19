لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قبلة حورية فرغلي تُثير غضبًا ضد ناهد السباعي.. والأخيرة تدافع

08:02 م الخميس 19 ديسمبر 2024

ناهد السباعي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تعرضت الفنانة ناهد السباعي لحملة عارمة من الغضب على "السوشيال ميديا"، بسبب فيديو يُظهر لقاءها بالفنانة حورية فرغلي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير.

أظهر الفيديو حورية فرغلي تتوجه في حماس لمصافحة ناهد السباعي وتقبيلها، ولكن السباعي بادرت بصدها قائلة: "لأ خلاص"، قبل أن تغادر مسرعة.

أثار الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، غضب عدد كبير من الجمهور.

ولكن ناهد السباعي دافعت عن نفسها وأعادت نشر فيديو نشره جمهورها عبر حسابها على تيك توك، أظهر أنها لم تصد حورية فرغلي، وأرسلت لها قبلة على الهواء.

كما أظهرها الفيديو وهي تصافح حورية فرغلي بحرارة وتقبلها.

تواجدت ناهد السباعي في الدورة السادسة من القاهرة للفيلم القصير إذ قام المهرجان بتكريمها.

قبلة حورية فرغلي حورية فرغلي تتعرض لحملة غضب ناهد السباعي مهرجان القاهرة للفيلم القصير
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"مش لاقي كلام".. عمر طاهر يعلن وفاة والده ويودعه برسالة مؤثرة

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الجولة الخامسة(الدوري المصري)
في 10 بنوك.. ارتفاع سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الخميس
الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة