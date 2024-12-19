قبلة حورية فرغلي تُثير غضبًا ضد ناهد السباعي.. والأخيرة تدافع

تعرضت الفنانة ناهد السباعي لحملة عارمة من الغضب على "السوشيال ميديا"، بسبب فيديو يُظهر لقاءها بالفنانة حورية فرغلي في مهرجان القاهرة للفيلم القصير.

أظهر الفيديو حورية فرغلي تتوجه في حماس لمصافحة ناهد السباعي وتقبيلها، ولكن السباعي بادرت بصدها قائلة: "لأ خلاص"، قبل أن تغادر مسرعة.

أثار الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، غضب عدد كبير من الجمهور.

ولكن ناهد السباعي دافعت عن نفسها وأعادت نشر فيديو نشره جمهورها عبر حسابها على تيك توك، أظهر أنها لم تصد حورية فرغلي، وأرسلت لها قبلة على الهواء.

كما أظهرها الفيديو وهي تصافح حورية فرغلي بحرارة وتقبلها.

تواجدت ناهد السباعي في الدورة السادسة من القاهرة للفيلم القصير إذ قام المهرجان بتكريمها.