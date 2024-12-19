"أول مرة يشوفها".. ماذا قال عمرو مصطفى عن ابنة الراحل محمد رحيم في حفل تكريم والدها؟

كتب- مروان الطيب:

تحدث الفنان والملحن عمرو مصطفى، مع ماس ابنة الملحن الراحل محمد رحيم، وذلك من حفل تكريمه الذي أقيم مساء أمس الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الغنائي.

ونشر موقع "عرب وود" مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر خلاله عمرو مصطفى وهو يتوجه لابنة الراحل محمد رحيم فور رؤيتها، وقام بتحيتها وقال: "ازيك يا ماس، عاملة ايه حبيبتي ما شاء الله، على فكرة أنا أول مرة أشوف ماس انهاردة، وأنا بقى هعمل لك ألبوم لو عاوزة ألبوم كامل هعملهولك والله العظيم، هكمل أغاني أخويا".

وكشف عمرو مصطفى عن تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالملحن الراحل محمد رحيم، موضحًا أن علاقتهما كانت مليئة بالاحترام والمنافسة الشريفة، وذلك على هامش حفل تكريمه وقال: "آخر تواصل بينا كنا هنعمل برنامج لاكتشاف المواهب في مصر ده قبل ما يتوفى بأسبوعين، وكان مديني هدية سبحة، إحنا الاتنين كنا فخورين ببعض أنا أغانيا بتترجم، وهو أغانيه بتترجم، محمد كان منافس حقيقي، ومنافس شاطر".

وتابع: "أكتر واحد كنت بحب المزيكا بتاعته، محمد رحيم قصة كبيرة كفاح، ابتدينا مع بعض، روحنا شركة اسمها "سونار" زمان روحنا الشركة دي وعملنا اختبار في يوم واحد أنا كلية حقوق، وهو تربية موسيقية إحنا قصة كفاح كبيرة، وبينا منافسة شريفة وراقية، الله يرحمه".

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الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.

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