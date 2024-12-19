صلاح عبدالله يتعرض لوعكة صحية

كتبت- نوران أسامة:

أعلن الفنان صلاح عبدالله عن إصابته بوعكة صحية مفاجئة، موضحًا أنه يعاني من نزلة برد شديدة.

وكتب صلاح عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها، ياخلق حد صالح يناشدها يقولها، إن عضم صاصا ماعادشي حِملها".

وانهالت عليه التعليقات من محبيه داعيين له بالشفاء العاجل، وجاءت كالتالي: "ألف سلامة عليك يا صاصا، شفاك الله وعفاك، ألف سلامة عليك يا غالي، ربنا يبارك في عمرك يا نجمنا، مليون سلامة عليك أستاذ".

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