طرح البرومو التشويقي لمسلسل "موضوع عائلي 3".. (فيديو)

كتبت- سهيلة أسامة:

أطلقت منصة شاهد" الرقمية، البرومو التشويقي لمسلسل "موضوع عائلي 3"، المقرر عرضه 26 ديسمبر المُقبل.

ونشر الحساب الرسمي لـ "شاهد"، البرومو، على موقع "إنستجرام"، وعلق: "لكل اللي سألنا على البرومو، اتفضلوا لأجل عيونكم".

تدور أحداث مسلسل "موضوع عائلي" حول إبراهيم وابنته سارة، الذي يصبح مسؤولا عن الوصاية عليها، وسط العديد من المفارقات الكوميدية، ويشارك ببطولة المسلسل كل من ماجد الكدواني، رنا رئيس، نور اللبنانية، طه دسوقي، محمد رضوان، محمد القس، تأليف كريم يوسف، إخراج أحمد الجندي.

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

اقرأ أيضًا

بعد غياب 12 عام.. مكسيم خليل يعود إلى أرض سوريا

غادة عادل وماجد الكدواني بوسط البلد لتصوير "فيها إيه يعني" - صور

مي فاروق تكشف أسباب غيابها عن حفل تكريم محمد رحيم: "مرضي ورقدتي منعوني"

إيساف يوجه الشكر لمدحت العدل ومصطفى كامل بعد تكريم محمد رحيم