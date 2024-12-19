غادة عادل وماجد الكدواني بوسط البلد لتصوير "فيها إيه يعني" - صور

كتبت: بسمة ثروت

يتواجد كل من الفنانة غادة عادل، والفنان ماجد الكدواني مساء اليوم بمنطقة وسط البلد لتصوير مشاهد تجمعهما بفيلم " فيها إيه يعني".

وقامت أسرة العمل بتصوير مشاهد خارجية بمنطقة طلعت حرب، وسينما راديو بوسط البلد، وسط حضور جماهيري كبير

فيلم "فيها إيه يعني" يدور في إطار رومانسي كوميدي، بطولة ماجد الكدواني، غادة عادل، أسماء جلال، ومصطفى غريب و من تأليف وليد المغازي، ومصطفى عباس، ومحمد أشرف، ومن إخراج عمر رشدي و إنتاج أحمد الجنايني.

الجدير بالذكر أن الفنانة غادة عادل انضمت مؤخراً لأسرة الجزء الخامس من مسلسل «المداح» لحمادة هلال والمقرر عرضه في موسم رمضان المقبل، بعدما شاركت العام الماضي في مسلسل «لانش بوكس».