بعد غياب 12 عام.. مكسيم خليل يعود إلى أرض سوريا

كتبت- نوران أسامة:

احتفل الفنان السوري مكسيم خليل، بعودته إلى وطنه سوريا بعد غياب دام 12 عام، بسبب منع نظام بشار الأسد من دخوله نتيجة معارضته للنظام السوري الحاكم آنذاك.

ونشر برنامج "عرب وود"، عبر حسابهم الرسمي على "إنستجرام" مقطع فيديو، ظهر فيه مكسيم وهو يرفع العلم السوري ويرقص على أنغام أغنية "سوريا جنة" للفنانة أصالة، في تعبير عن فرحته بعودته إلى وطنه.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الفيديو، وجاءت من بين التعليقات " مكسيم خليل زلمة صاحب مبدأ، قال ما برجع ليسقط، نورت يا سوري يا حر، نورت سوريا الحرة، بطل".

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