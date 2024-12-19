مي فاروق تكشف أسباب غيابها عن حفل تكريم محمد رحيم: "مرضي ورقدتي منعوني"

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت المطربة مي فاروق، السبب وراء غيابها، عن حضور حفل تكريم وليلة حب الموسيقار الراحل محمد رحيم، التي قامت بتنظيمها جمعية المؤلفين والملحنين، تحت رعاية وزير الثقافة د.أحمد هنو.

المطربة مي فاروق، كشفت عن السبب وراء غيابها، وعدم مشاركتها في الحفل الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، في المسرح الكبير بدار الأوبرا.

وعبر صفحتها في موقع فيسبوك،كتبت المطربة: "كان نفسى أحضر يا رحيم يا حبيبنا، بس مرضي ورقدتي هم اللي منعوني عن وجودي والله ودايماً معانا بسيرتك الطيبة وإبداعك اللي هيعيش سنين وسنين وشكراً لوزارة الثقافة وجمعية المؤلفين والملحنين وكل القائمين على التكريم ده في الجنة ونعيمها يا غالي محمد رحيم".

يذكر أن المطرب هيثم شاكر، تعذرت مشاركته في الحفل، ونقل إلى المستشفى، إذ عانى من نزلة برد شديدة وارتفاع درجة الحرارة.

حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، شهد مشاركة ابنته ماس، بالغناء، بعد تقديم النجم تامر حسني لها، إذ أكد أن تقديمها كمطربة، كان حلما لدى والدها الموسيقار الراحل، ووعد بدعمها و تحقيق الحلم.