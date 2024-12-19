مدحت العدل عن محمد رحيم: "ستظل ألحانه وأعماله مصدر إلهام للأجيال"

كتبت- نوران أسامة:

أعرب السيناريست مدحت العدل عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم.

وكتب "العدل" عبر حسابه الخاص على "إنستجرام": "كان من دواعي سروري أن أكون جزءاً من حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، الذي أقيم على المسرح الكبير بدار الأوبرا، بتنظيم من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين وبرعاية وزارة الثقافة".

وأضاف: "شكراً لكل من حضر وشاركنا في هذه اللحظات الرائعة التي احتفلنا فيها بإرثه الفني العظيم".

وتابع: "ستظل ألحانه وأعماله مصدر إلهام للأجيال القادمة في عالم الموسيقى العربية".

وحرص نجوم الفن والغناء على المشاركة في حفل تكريم الراحل محمد رحيم، أبرزهم، الملحن عمرو مصطفى، المخرج محمد العدل "ماندو" الشاعر مدحت العدل، السيناريست أيمن بهجت قمر.

كما شارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، وسوما، وشذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم".

وقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

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