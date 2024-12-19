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إيمي سمير غانم عن ماجدة زكي: "كلامها كله فيه قرآن وبتفكرني بـ ماما"

02:46 م الخميس 19 ديسمبر 2024

إيمي سمير غانم

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كتبت- نوران أسامة:

أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حبها الشديد للفنانة ماجدة زكي، وذلك خلال لقائها في برنامج "سينماتك".

وقالت إيمي: "ماجدة زكي جميلة، بتفكرني بماما، فيها دفء وحنان، وكلامها كله فيه قرآن وبتقعد ترقيني، ست طيبة أوي وأنا بحبها".

يذكر أن إيمي سمير غانم تعود بعد غياب إلى جمهورها في مسلسل مكون من 15 حلقة مع زوجها حسن الرداد والمقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2025.

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إيمي سمير غانم ماجدة زكي برنامج سينماتك
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