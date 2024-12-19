رانيا منصور تخطف الأنظار في العرض الخاص لـ "فقرة الساحر"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة رانيا منصور، جمهورها، صورا من العرض الخاص لمسلسل "فقرة الساحر " المقرر عرضه اليوم الخميس 19 ديسمبر عبر منصة "يانجو بلاي".

ونشرت "منصور" الصور على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أمس من العرض الأول لـ فقرة الساحر".

مسلسل "فقرة الساحر"، يضم نخبة من النجوم، أبرزهم طه دسوقي، أسماء جلال، علي قاسم، وليد فواز، نادر جودة، الفنانة بسمة ضيف شرف، من تأليف إياد صالح، إخراج تامر محسن، إنتاج طارق الجنايني.

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