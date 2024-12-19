أسيل عمران تنضم لمسلسل "لام شمسية" في رمضان 2025

كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة السعودية أسيل عمران عن انضمامها لفريق عمل مسلسل "لام شمسية" المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المُقبل لعام 2025.

ونشرت "أسيل" عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، خبر انضمامها للعمل، وكتبت: "انضمامي إلى طاقم عمل مسلسل لام شمسية مع أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين، ويسرا اللوزي".

مسلسل "لام شمسية" يتكون من 15 حلقة ويُعرض مع المسلسلات التي من المقرر طرحها في رمضان 2025، بطولة أمينة خليل، أحمد السعدني، ومحمد شاهين من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي، وإنتاج (ميديا هب- سعدي وجوهر)

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