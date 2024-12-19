قبل طرحها.. تفاصيل أحدث أغاني تامر عاشور "ياه

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب تامر عاشور، لطرح أحدث أغاني ألبومه "ياه"، مساء اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر.

المطرب تامر عاشور، وقع اختياره على أغنية "ياه"، لتكون الرئيسية في ألبومه، وهي من ألحان محمدي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وكلمات الشاعر محمود عبدالله، في أول تعاون بينهما.

تقول كلمات الأغنية: "ياه ع السنين المسروقين منّي في هواه عالفاضي ياه، على وقت فات بين حلفانات باطلة وكلام قاله ولغاه، ومن الآلام يجي العلام درس الختام في حكايتي معاه".

ويأتي طرح الأغنية، بالتزامن مع إحياء المطرب تامر عاشور ، الحفل الذي يقام على مسرح مركز البحرين العالمي، مساء اليوم الخميس.

المطرب تامر عاشور ، تعاقد أيضا على إحياء الحفل المقام من رحلة بحرية تبدأ من شرم الشيخ يوم 22 ديسمبر.

ويقوم المطرب تامر عاشور، بتقديم أغانيه، في حفل ليلة الكريسماس، المقام يوم 28 ديسمبر، في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتوجه المطرب تامر عاشور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا في جولة، يقدم بها مجموعة 4 حفلات.