لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قبل طرحها.. تفاصيل أحدث أغاني تامر عاشور "ياه

01:53 م الخميس 19 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    تامر عاشور
  • عرض 3 صورة
    تامر عاشور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-مصطفى حمزة:

يستعد المطرب تامر عاشور، لطرح أحدث أغاني ألبومه "ياه"، مساء اليوم الخميس الموافق 19 ديسمبر.

المطرب تامر عاشور، وقع اختياره على أغنية "ياه"، لتكون الرئيسية في ألبومه، وهي من ألحان محمدي، وتوزيع أحمد إبراهيم، وكلمات الشاعر محمود عبدالله، في أول تعاون بينهما.

تقول كلمات الأغنية: "ياه ع السنين المسروقين منّي في هواه عالفاضي ياه، على وقت فات بين حلفانات باطلة وكلام قاله ولغاه، ومن الآلام يجي العلام درس الختام في حكايتي معاه".

ويأتي طرح الأغنية، بالتزامن مع إحياء المطرب تامر عاشور ، الحفل الذي يقام على مسرح مركز البحرين العالمي، مساء اليوم الخميس.

المطرب تامر عاشور ، تعاقد أيضا على إحياء الحفل المقام من رحلة بحرية تبدأ من شرم الشيخ يوم 22 ديسمبر.

ويقوم المطرب تامر عاشور، بتقديم أغانيه، في حفل ليلة الكريسماس، المقام يوم 28 ديسمبر، في الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتوجه المطرب تامر عاشور إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا في جولة، يقدم بها مجموعة 4 حفلات.

تامر عاشور ألبوم ياه محمدي أحمد إبراهيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة
الرئيس الإيراني يتغنى بمصر: أعتز بوجودي في الدولة العظيمة
بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية