تعرف على موعد حفل كاظم الساهر بـ المغرب

كتبت- نوران أسامة:

يستعد الفنان كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي بمدينة الدار البيضاء بـ المغرب، والمقرر إقامتها يوم 24 يناير المقبل.

ونشر "كاظم"، البوستر الدعائي الخاص بالحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "القيصر كاظم الساهر، على موعد معكم في أمسية غنائية استثنائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الجمعة 24 يناير 2025".

يذكر أن الفنان كاظم الساهر، طرح مؤخرًا ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر.

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