إيساف يوجه الشكر لمدحت العدل ومصطفى كامل بعد تكريم محمد رحيم

كتبت- سهيلة أسامة:

عبر الفنان إيساف عن امتنانه وشكره للسيناريست مدحت العدل ونقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، عقب تكريم الملحن الراحل محمد رحيم، مساء أمس بدار الأوبرا المصرية.

ونشر إيساف صورًا تجمعه بمدحت العدل ومصطفى كامل وطاهر رحيم، والإعلامي معتز الدمرداش عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق قائلًا: "شكراً وتحية كبيرة للدكتور مدحت العدل، والدكتور عادل عبده، والنقيب الفنان الكبير مصطفى كامل، ولكل الفنانين النجوم الكبار اللي كتف في كتف النهارده كلكم قامات للفن في الوطن العربي، مطربين وشعراء وملحنين، وتحيا مصر دائمًا رائدة للفن في الوطن العربي كله".

وأضاف: "وفضلاً وليس أمرًا، أرجو الدعاء للفنان الذي شرف جيل بحاله وشرف مصر كلها، المرحوم بإذن الله (محمد رحيم)".

وحرص نجوم الفن والغناء على المشاركة في حفل تكريم الراحل محمد رحيم، أبرزهم، الملحن عمرو مصطفى، المخرج محمد العدل "ماندو" الشاعر مدحت العدل، السيناريست أيمن بهجت قمر.

كما شارك في حضور وإحياء الحفل المطرب الكبير محمد ثروت، والفنان حميد الشاعري، تامر حسني، وإيهاب توفيق، ومحمد محيي، ومي فاروق، هيثم شاكر، وسوما، وشذى، لطيفة، سميرة سعيد، ورحبوا جميعا بالمشاركة والتواجد في ليلة تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم".

وقدم في الحفل نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، درع النقابة، إلى أسرة الموسيقار الراحل.

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