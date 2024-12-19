عمرو مصطفى يروي تفاصيل آخر مكالمة مع الراحل محمد رحيم

كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الملحن عمرو مصطفى عن تفاصيل آخر مكالمة جمعته بالملحن الراحل محمد رحيم، موضحًا أن علاقتهما كانت مليئة بالاحترام والمنافسة الشريفة.

وقال "عمرو" على هامش حفل تكريم الراحل محمد رحيم: "آخر تواصل بينا كنا هنعمل برنامج لاكتشاف المواهب في مصر ده قبل ما يتوفى بأسبوعين، وكان مديني هدية سبحة، إحنا الاتنين كنا فخورين ببعض أنا أغانيا بتترجم، وهو أغانيه بتترجم، محمد كان منافس حقيقي، ومنافس شاطر".

وتابع: "أكتر واحد كنت بحب المزيكا بتاعته، محمد رحيم قصة كبيرة كفاح، ابتدينا مع بعض، روحنا شركة اسمها "سونار" زمان روحنا الشركة دي وعملنا اختبار في يوم واحد أنا كلية حقوق، وهو تربية موسيقية إحنا قصة كفاح كبيرة، وبينا منافسة شريفة وراقية، الله يرحمه".

الموسيقار الراحل محمد رحيم، رحل عن عالمنا في 25 نوفمبر الماضي، عن عمر 45 عاما، بعد مشوار فني حافل، قدم فيه ألحانه لنخبة من أهم نجوم الأغنية ومنهم عمرو دياب، ومحمد منير، وتامر حسني، إليسا، لطيفة، وشيرين عبد الوهاب، ونانسي عجرم، حميد الشاعري، وهشام عباس، إيهاب توفيق، ومي فاروق، روبي، و غيرهم.

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