هيفاء وهبي توجه رسالة تهنئة للشعب القطري

كتبت- نوران أسامة:

وجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة تهنئة للشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X".

وكتبت هيفاء: "عيد وطني سعيد يا قطر، أطيب التمنيات لدولة قطر وشعبها الحبيب في اليوم الوطني القطري".

وتستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي ضخم ضمن حفلات رأس السنة، على مسرح "فيرساتشي"، بمدينة دبي الإماراتية، يوم 31 ديسمبر الجاري.

يذكر أن، آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021.

كما انتهت هيفاء مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.

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