"ادعوا له يخرج من النفق المظلم".. ابنة بشير الديك تطلب الدعاء لوالدها بعد تدهور حالته الصحية

كتب-مصطفى حمزة:

كشفت دينا "ابنة المؤلف الكبير بشير الديك"، عن تدهور حالته الصحية، وعودته مجددا إلى الرعاية المركزة في المستشفى التي يخضع للعلاج بها.

ابنة المؤلف الكبير بشير الديك، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، كتبت: "صباح الخير جميعاً للأسف بابا دخل تاني الرعاية في مستشفى، والمرة دي الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تاني".

وتابعت: "المشكلة في الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضي، رحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جداً وبيؤلمه و محدش كان واخد باله والمفروض انه في الرعاية".

دينا أضافت: "المشكلة الثانية إنه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه… ده غير إنه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ، ولا البلع لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد… إزاي دي رعاية".

وأوضحت: "ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها، وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية دي راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها ( لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية)، هل ده رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟، الصراحة مش ده أول دكتور رعاية هناك يكون بالجليطة دي… وللأمانة الوحيدين المهذبين هناك دكتور صافي مديرة الرعاية ودكتور أحمد سامي دكتور الرعاية، وللأسف مش موجودين طول الوقت… إن شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تانية في أسرع وقت، برجاء الدعاء لبابا إنه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه ده، آمين"

المؤلف الكبير بشير الديك "رئيس جمعية مؤلفي الدراما"، كان قد نقل إلى المستشفى، في نوفمبر الماضي، إثر معاناته من أزمة صحية، وقضى عدة أيام في الرعاية المركزة.