سوسن بدر عن مسلسل "الباء تحتها نقطة": "فكر متفتح عن أهمية دور المرأة"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة سوسن بدر متابعيها صورة جمعها مع الكاتبة "منى الظاهري"، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وعلقت "سوسن": "الكاتبة منى الظاهري، من الكاتبات المهتمات بحقوق ومكانة المرأة فى المجتمع، فكر متفتح مع وعي بأهمية دورها أيضا كزوجة وأم، الباء تحتها نقطة" مسلسل رمضان إن شاء الله".

يذكر أن، سوسن بدر انضمت مؤخرا لأسرة مسلسل "الكابتن" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

المسلسل مكون من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويشاركها البطولة أكرم حسني، وأية سماحة، وآخرين، ومن تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني.

ويعرض لـ سوسن بدر في السينمات حاليا فيلم "الهوى سلطان" بطولة أحمد داود، ومنة شلبي، وأحمد خالد صالح، وتأليف وإخراج هبة يسري.

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