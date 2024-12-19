بعد تصريحات نجله.. عادل إمام يتصدر تريند محرك البحث "جوجل"

كتبت- نوران أسامة:

تصدر اسم الزعيم عادل إمام، تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تصريحات ابنه المخرج رامي إمام حول حالته الصحية، إذ نفى هذه الشائعات، مؤكدًا أن الزعيم يتمتع بصحة جيدة ويستمتع بوقته مع أحفاده.

وحل رامي إمام ضيفًا على موقع "ET بالعربي"، إذ تطرق خلال حديثه عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني.

وعن صحة الزعيم عادل إمام قال: "أنا مش بطلع أطمن حد لأن الحمد لله هو مفيش حاجة، وكلها إشاعات طول الوقت إحنا بنسمعها وده عادي، إحنا اتعودنا على ده، من أول ما كنت أنا صغير وسارة أختي ومحمد طول الوقت متعودين على الشائعات، إحنا مثلا كنا نروح نسكن في شقة صغيرة، فجأة يقولك العمارة دي بتاعة عادل إمام، نروح نسكن في حتة فوق مطعم يقولوا المطعم بتاع عادل إمام، طول عمرنا متعودين على كده، الحمد لله إحنا خدنا مناعة".

وأضاف: "طبيعي مع مرور الزمن الإشاعات نفسها بتاخد شكل مضخم على السن، فيقولك ده كبر فده تعبان، هو الحمد لله كويس جدًا جدًا جدًا بيستمتع مع أحفاده وأولاده، ومفيش أي حاجة وكل دي إشاعات، والناس عارفة والجمهور عارف كل حاجة وطبعًا بيسمع الإشاعات وبيتأثر بيها بشكل كبير، لكن هو فاهم كويس أوي إيه اللي بيتقال".

وعن إمكانية عودته مرة أخرى للساحة الفنية، قال: "وهو وجهة النظر بالنسبة له إنه هو عمل كل حاجة، فلو فيه أي دور هيتعرض عليه جديد تمامًا عن اللي عمله طبعًا ياريت، والموضوع مش اعتزال، وكل مرة بتسأل السؤال ده، وهو مش اعتزال طبعًا لكن الواحد بيوصل لمرحلة طب أنا دلوقتي عملت الشخصية دي والكاركتر ده والحمد لله أنجزت وأثر في تاريخ مصر بشكل كبير، طب ايه الخطوة اللي جاية، هعمل ايه؟، هل أنا بالنسبة لي هعمل دور مختلف عن اللي عملته أه أكيد في طموح وفيه فكر لكن لو مجتش حاجة مناسبة للحاجة في التوقيت ده اللي أنا عايزه، ليه أعملها، مش مجرد الظهور وخلاص ده عادل إمام".

يذكر أن آخر أعمال الزعيم عادل إمام مسلسل "فلانتينو" مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وعدد من نجوم الفن منهم: داليا البحيري، حمدي الميرغني، محمد كيلاني، هدى المفتي، طارق الأبياري والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، من إخراج رامي إمام.

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