بفستان أسود أنيق.. لقاء الخميسي تتألق في أحدث جلسة تصوير

كتبت- سهيلة أسامة:

تألقت الفنانة لقاء الخميسي في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت "الخميسي" صورًا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة بفستان أسود، وعلقت: "ابحث عن الراحة في صمت الأسود".

يذكر أن الفنانة لقاء الخميسي تشارك في مسلسل "روج أسود"، وهو بطولة رانيا يوسف، لقاء الخميسي، مي سليم، فرح الزاهد، وداليا مصطفى، وكريم العمري وعابد عناني ومحمد الدسوقي، إنتاج ممدوح شاهين ومن تأليف الكاتب أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.

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