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أحمد حلمي بإطلالة كلاسيكية في جلسة تصوير مع توبا بويوكستون

11:22 ص الخميس 19 ديسمبر 2024
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    أحمد حلمي
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    أحمد حلمي وتوبة
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    أحمد حلمي ....
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كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه، عبر منصات التواصل الاجتماعي أحدث جلسة تصوير خضع لها.

ونشر "حلمي" الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهر بإطلالة كلاسيكية أنيقة ورافقته النجمة التركية توبا بويوكستون، وأغلق أحمد حلمي خاصية التعليقات على الصور

يذكر أن أحمد حلمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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أحمد حلمي إطلالة كلاسيكية جلسة تصوير توبا بويوكستون
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